الأعراض الجانبية للقاح أسترازينكا.. تعرف عليها

يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح أسترازينكا للتعرف على الأعراض الجانبية للقاح عقب الحصول على جرعتي لقاح أسترازينكا ومدى استمرار هذه الأعراض عقب الحصول على الجرعة ومدى تأثيرها على صحة الأشخاص الملحقين بجرعتي أسترازينكا.

وترصد «الوطن» الأعراض الجانبية للقاح أسترازينكا

أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أن الأعراض الجانبية للقاح أسترازينكا متعارف عليها من قبل الشركة المصنعة للقاح وكذلك منظمة الصحة العالمية وهذه الأعراض لا تدع للقلق أو الخوف وتزول من تلقاء نفسها بعد يومين على الأقل، وتتمثل هذه الأعراض في:

- ألم أو وجع في موضع الحقن.

- الصداع.

- التعب.

- آلام العضلات أو المفاصل.

- الحمى.

- القشعريرة.

-الغثيان.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هذه الأعراض ظاهرية وتزول عقب يومين ولا تستدع الذهاب إلى الطبيب المختص، إلا في الحالات المتأخرة عند بعض الحالات والتي تعاني مرض مزمن.

الفئات التي يحق لها الحصول على لقاح أسترازينكا

حددت وزارة الصحة والسكان بعض الفئات التي يحق لها استخدام لقاح كورونا أسترازينكا خلال الفترة الحالية وتمثلت هذه الفئات في:

- العاملون في الخطوط الأولى بالقطاع الصحي والقطاعات المباشرة التي تتعامل مع المواطنين.

- المعلمين في القائمون بعملية التدريس نظرا لتعاملهم مع مجموعات كبيرة من الطلاب.

- الأشخاص الذين تجاوز عمرهم أكثر من 60 عام لهم الأولوية في الحصول على جرعات أسترازينكا.

- الفئات التي لا تعاني من حساسية مفرطة عند أخذ أي لقاح.

- المواطنين الراغبين في السفر للخارج.

الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح أسترازينكا

وحددت الوزارة الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح أسترازينكا في مصر، وقالت أن الفئات الممنوعة من الحصول على هذا اللقاح، وهذه الفئات شملت:

- أصحاب الأمراض المناعية.

- من يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة.

- الأشخاص الذين لديهم أمراض سرطانية.