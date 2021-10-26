14 ألف عملية عيون من الأورمان لغير القادرين في الدقهلية

أعلنت جمعية الأورمان إجراء 14 ألف عملية عيون للمرضى غير القادرين بقرى ومراكز محافظة الدقهلية في إطار مساهماتها لتوفير حياة كريمة لأبناء المحافظة.

الكشف الطبي على عدد 37 ألف مريض

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة الدقهلية، أجرى الكشف الطبي على عدد 37 ألف مريض وأجرى 14 ألف عملية جراحية تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد 7500 نظارة طبية.

مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها

وأشار «شعبان»، في بيان صحفي، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الدقهلية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الآن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد مليون و200 ألف مريض، وإجراء عدد 211 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد 127 ألف و186 نظارة طبية لغير القادرين.

ومن جهة أخرى، شاركت جمعية الأورمان في مبادرة «دكان الفرحة»، لدعم زواج الفتيات اليتيمات بالدقهلية، وهي المبادرة التي أطلقها صندوق تحيا مصر فى شهر أبريل عام 2019 بهدف تقديم شتى صور الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع، وذلك من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستحقين، وتنقسم المبادرة إلى محورين، الأول يتضمن تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام لإدخال روح البهجة بين الطلاب ، أما المحور الثاني فيتضمن توفير تجهيزات الزواج للفتيات الأولى بالرعاية اللاتي يتم اختيارهن وفقاً لعدة معايير أهمها بحث الحالة، وقد استفادت من المبادرة نحو 300 عروس حتى الآن .