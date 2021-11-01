مستشار الإنتاج الحربي: مراكز طبية وتدريبية وتعليمية ضمن أبرز إنجازاتنا

استعرض المهندس محمد خالد زقزوق، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي لشؤون القطاعات الحكومية، خلال كلمته في حفل عيد الإنتاج الحربي السابع والستين، ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بإحدى شركات الإنتاج الحربي، إنجازات وزارة الإنتاج الحربي وقطاعاتها التابعة التي تضم «المركز الطبي التخصصي، قطاع الميادين المركزية، قطاع التدريب، مدرستي الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان والسلام، الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة».

تدريب وتأهيل العاملين بالإنتاج الحربي

وأشار «زقزوق» إلى أهمية تحقيق الإنجازات خلال العام 2020/ 2021 القائمة على خطط تدريبية متطورة وتطوير إدارى وإعادة هيكلة، في ضوء الاهتمام بالعنصر البشرى بالوزارة وتدريبه وتطويره وتأهيله لتولي المناصب القيادية، والاهتمام بالتعليم من خلال تطوير الوحدات التعليمية التابعة، وتخريج العمالة الفنية المدربة على خوض غمار سوق العمل، إلى جانب الاهتمام بصحة العاملين وتقديم أفضل رعاية صحية لهم ولأسرهم من خلال المركز الطبي، إلى جانب دور قطاع الميادين المركزية في اختبارات الذخيرة والمعايرة للصناعات العسكرية.