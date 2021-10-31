انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر «المدن العالمي» بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، منذ قليل، افتتاح الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر «يوم المدن العالمي»، والمُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان «تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية»، وبحضور عدد من المسؤولين المحليين والدوليين، أبرزهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إضافة إلى وزير الإسكان والتجمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وقيادات المنظمة.

فعاليات اليوم الأول من «يوم المدن العالمي»

ويشهد فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر كل من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ومحافظ قنا اللواء شرف الداودي، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وغيرهم من المسؤولين.

وتضمنت جلسات فعاليات أمس من اليوم الأول لمؤتمر «يوم المدن العالمي» الحديث عن مشروع تطوير القرى ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وأبرز المشروعات التي يتضمنها المشروع القومي لتطوير قرى الريف داخل عدد من المحافظات من محافظات الصعيد خلال الفترة الماضية والحالية، ونسب تنفيذ المشروعات القومية داخل المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية.

31 أكتوبر يوم المدن العالمي

واعتمدت الأمم المتحدة يوم 31 أكتوبر من كل عام ليصبح يوما للمدن العالمية، تحت شعار «مدينة أفضل لحياة أفضل»، والذي يهدف إلى التزام واهتمام المجتمع الدولي بشكل عام، بضرورة التوسع الحضري العالمي المستدام، فضلا عن نشر التنمية الحضرية في جميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا الحدث قبل المؤتمر السادس والعشرين للأطراف (COP-26 ) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمقرر انعقاده في مدينة جلاسكو بإسكتلندا خلال شهر نوفمبر المقبل بما يساهم في توحيد الرسائل والنجاحات.