السيطرة على حريق في مدرسة الأورمان بالجيزة

تمكنت الحماية المدنية في الجيزة، من إخماد حريق محدود شب داخل غرفة مخصصة لخفير مدرسة الأورمان.

وتبين من تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس أن سبب الحريق ماس كهربائي، وأن النيران التهمت متعلقات الخفير الشخصية، ولم تمتد إلى أي من الفصول أو مكاتب المعلمين ومدير المدرسة، وأن سرعة انتقال قوات الدفاع المدني ساهم في السيطرة على النيران، قبل أن يشعر الطلاب بأي خطر.

بيان سبب الحريق

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بأن الحريق لم يستغرق سوى وقت قليل ونجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة على النيران وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت خبراء المعمل الجنائي للمعاينة؛ لبيان أسباب الحريق رسميًا.

السيطرة على حريق مدرسة الأورمان

وقالت مصادر أمنية، إن الحريق لم يتسبب في إحداث أضرار بالغة في غرفة الخفير أو المدرسة، إذ أن النيران لم تصل إلى محتويات مدرسة الأرمان ونجح عمال المدرسة في محاصرتها عن طريق استخدام حنفيات إطفاء الحريق بالمدرسة في الحد من النيران حتى وصلت 3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على النيران بشكل تام.

معاينة الحريق

كانت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور، أشرف عليها المقدم محمد طبلية رئيس المباحث، انتقلت إلى مكان الحريق، وبمعاينته تبين أن الحادث سببه ماس كهربائي، وتم استجواب الخفير الذي أكد أنه فوجئ بحدوث انفجار في لوحة الكهرباء وأن النيران امتدت إلى متعلقاته الشخصية وتسببت في تدميرها.