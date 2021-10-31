السيطرة على حريق جراج رمسيس.. وجهات التحقيق تنتقل للمعاينة

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب في جراج بالقرب من المستشفى القبطي، بامتداد شارع رمسيس، وأدى لتفحم 4 سيارات «ميني باص»، تتبع إحدى الشركات، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، كما نجحت الحماية المدنية فى السيطرة عليه، دون امتداده إلى مبان مجاورة.

الحماية المدنية تجري عمليات التبريد

وتجري الآن الحماية المدنية، عمليات التبريد لمكان الحريق، بعد إخماد ألسنة النيران بشكل تام داخل الجراج.

وانتقلت قيادات مديرية أمن القاهرة إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني هناك، لحين إتمام عمليات الإطفاء بشكل كامل.

جهات التحقيق

وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الحادث، وبدأت فى إجراء معاينة للحريق، وحصر التلفيات، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي، لإعداد تقرير حول سبب الحادث، للوقوف على وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.