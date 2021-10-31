إصابة شخص في حريق بـ3 عشش بإحدى قرى بني سويف

أصيب شخص بحروق من الدرجة الثانية، في حريق بـ3 عشش بقطعة أرض زراعية بقرية كساب التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف، ونُقل المصاب إلى مستشفى إهناسيا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، فيما سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على الحريق، وتمكنت من إخماده ومنع امتداده للمنازل المجاورة بالتعاون مع الأهالي.

نشوب حريق في عشش بقرية كساب بمركز إهناسيا

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بتلقي بلاغ بنشوب حريق داخل عدد من العشش بقرية كساب التابعة لمركز إهناسيا، ووجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين في حال وجود أي إصابات.

3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على رأس 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت من إخماد النيران والسيطرة عليها ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، حيث تبين نشوب النيران في 3 عشش مسقوفة بالبوص والأخشاب بقرية كساب.

كما تبين إصابة أحد الأشخاص في الحريق، ويدعى يونس سويلم حسين، مقيم قرية كساب التابعة لمركز اهناسيا، مصاب حروق في الظهر بنسبة 10٪ من الدرجة الثانية، ونُقل للمستشفى المركزي.

وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وندب رجال المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.