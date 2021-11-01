أعراض لقاح فايزر بعد اعتماده استعدادًا لتطعيم الأطفال.. أبرزها الصداع

تزايد البحث من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على محرك البحث العالمي «جوجل» عن التعرف على أعراض مصل فايزر بعد اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تطعيم الأطفال من هم دون 18 عامًا لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو تقليل المضاعفات الناتجة عن الإصابة.

مصل فايزر تتشابه أعراضة مع لقاحات أخرى

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها على موقعها الرسمي، أن أعراض مصل فايزر تتشابه كثيرًا مع أعراض لقاحات كورونا الأخرى المتوافرة التي يتم تطعيمها للسكان في مختلف بلدان العالم والتي يمكن أن تكون واضحة من حيث الأعراض ولكن بنسب متفاوتة.

أعراض لقاح فايزر

وأكدت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «الفيس بوك» أن أعراض مصل فايزر تتشابه على جميع الفئات العمرية والتي تم رصدها على الأشخاص الحاصلين على جرعات من فايزر، موضحة أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا يمكن أن تكون تستمر لأكثر من ثلاث أيام وفقا لنتائج التجارب التي أجريت.

وعن أعراض لقاح فايزر والأعراض الناتجة عند أخذ اللقاح، أشارت وزارة الصحة أن الأعراض الجانبية للقاح تتمثل في:

- الشعور بألم في مكان الحقن باللقاح.

- الشعور بالإجهاد أو الإرهاق.

- الشعور بألم في أنحاء الجسم مصحوب بالصداع.

الصحة من المقرر تطعيم الأطفال من هم دون 18 عام خلال الفترة المقبلة

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الفترة المقبلة ستشهد تطعيم الأطفال من هم دون 18 عاما وخاصة الطلاب المرحلة الثانوية العامة والشهادات الفنية والثانوية الأزهرية وفقا لتوصيات اللجنة العلمية لمكافحة الفيروسات بوزارة الصحة، ومن المقرر أن يتم تطعيم الطلاب بلقاح فايزر حيث تتواجد العديد من التجارب التي أثبت أن لقاح فايزر آمن على الأطفال ويتم تطعيمه في بعض الدول.