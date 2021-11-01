تسويق السياحة: 90% من رواد الغردقة يزورون الأقصر عبر الرحلات اليومية

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن نسب إقبال السياح الأجانب على زيارة المناطق السياحية والأثرية بالأقصر وأسوان، ارتفعت بشكل كبير خلال الشهر الماضي، مرجعا ذلك إلى زيادة أعداد الرحلات البرية اليومية الوافدة من الغردقة إلى الأقصر، التي تسببت في إنعاش حركة البيع والشراء بالمدينة، متابعا: أن «أكثر من 85% من السياح الذين يزورون الغردقة حاليا، يخصصون يوما من إجازاتهم لزيارة المعابد الأثرية والمتاحف الموجودة بالأقصر».

زيادة عدد الرحلات السياحية للأقصر

وأضاف لـ«الوطن»، أنه بالتوازي مع زيادة أعداد السياح الوافدين للأقصر من الغردقة، شهدت الأقصر وصول العديد من الرحلات الجوية المحملة بالسياح من عدد من الدول الأوربية، على رأسها فرنسا وإسبانيا فضلا عن أمريكا، موضحا أن نسب الأشغال بالفنادق العائمة، بدأت في الارتفاع بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين، كما بلغت أعداد الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان حاليا، لأكثر من 55 فندقا.

احتفالية طريق الكباش

وأوضح عثمان، أن احتفالية الأقصر الكبرى وافتتاح طريق الكباش، التي من المقرر أن تتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سترفع من نسب إقبال السياح الأجانب الراغبين في حضور تلك الاحتفالية بالأقصر، مشيرا إلى أن افتتاح طريق الكباش بشكل رسمي سيسهم بنسبة كبيرة في زيادة أعداد السياح الوافدين لزيارة مصر خلال الشهور المقبلة، كما سيحول الأقصر إلى متحف مفتوح، لافتا إلى أن الأقصر تحولت حاليا لخلية نحل من العديد من الجهات المشاركة بتلك الاحتفالية لتخرج بشكل مبهر يليق باسم الأقصر، ويعيدها من جديد كواحدة من أهم المدن الأثرية في العالم.

يشار إلى أن الأقصر كانت تستقبل خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 10 رحلات أسبوعية من مختلف دول العالم، بواقع 4 رحلات من إسبانيا، ورحلتين من فرنسا، ومثلهما من رومانيا، كما تستقبل رحلتين من الأردن تقلان سياحا من دول أمريكا اللاتينية، الذين يزورون الأردن ومصر، ضمن برنامج سياحي مشترك.