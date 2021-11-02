أهم 8 أفلام لـ «شاروخان» في عيد ميلاده.. منها 5 مع «كاجول»

يحتفل اليوم الممثل الهندي والعالمي شاروخان، بعيد ميلاده الـ 56، حيث استطاع النجم تحقيق نجاح كبير، وشهرة واسعة، ليس فقط في بلده الهند، وإنما حول العالم، وذلك من خلال تقديمه لأدوار متعددة، والتي حصل من خلالها على العديد من الجوائز.

وفي عيد ميلاده تستعرض «الوطن»، أبرز 8 أفلام قدمها شاروخان لـ السينما.

فيلم «Baazigar»

تم طرح فيلم «Baazigar»، لأول مرة في عام 1993، من بطولة كل من: شاروخان، وكاجول، واستطاع شاروخان عن طريق هذا العمل أن يقدم دور الرجل الشرير لأول مرة، ليكون أول نجاح جماهيري يحققه شاروخان.

فيلم «Darr»

قدم شاروخان، دورا مختلفا من خلال فيلم «Darr»، الذي تم طرحه في السينمات لأول مرة في عام 1993، من بطولة كل من جوهي تشاولا، سوني ديول، أنوبام خير، وتانفي عزمي، إخراج ياش شوبرا.

فيلم «Dilwale Dulhania Le Jayenge»

يعتبر فيلم «Dilwale Dulhania Le Jayenge»، من أشهر وأنجح أفلام شاروخان، فمن خلاله وصلت جماهيريته إلى العالمية، وبالرغم من مرور 25 عاماً على إنتاجه إلا أنه ما زال يُعرض على شاشات التليفزيون، ويحبه الجمهور، بطولة كل من: شاروخان، وكاجول.

فيلم «Mohabbatein»

يُعد فيلم «Mohabbatein»، من بطولة أمتياب باتشان، وكاجول، وشاروخان، وتم اقتباس هذا العمل من الفيلم الأمريكي «Dead Poets Society»، سيناريو وإخراج أديتيا شوبرا، وتم إنتاجه عام 2000.

فيلم «Devdas»

استطاع شاروخان من خلال فيلم «Devdas»، أن يلفت أنظار ملايين من الجمهور، حول العالم، مثل: ويل سميث وسلمى حايك، الذين أشادوا بدوره في هذا العمل.

وتشارك في بطولة فيلم «Devdas»، كل من: إيشواريا راي باتشان ومادهوري ديكشت ومن إخراج سانجاي ليلا بهنسالي.

فيلم «Veer-Zaara»

فيلم «Veer-Zaara»، هو عمل درامي رومانسي، تم إنتاجه في عام 2004، إخراج ياش تشوبرا، وبطولة كل من: شاروخان، بريتي زينتا، وراني موكيرجي، أميتاب باتشان، وهيما ماليني.

فيلم «My Name Is Khan»

شارك شاروخان، في تقديم فيلم «My Name Is Khan»، مع كاجول والذي يُعد من إخراج كاران جوهر، الذي استطاع منذ بداية عرضه في السينمات أن ينال إعجاب الجماهير حول العالم، خاصةً أنه ما زال يتذكره المتابعون، وينتظرون عرضه دائماً.

فيلم «Dilwale»

قدم شاروخان «Dilwale»، في عام 2015، والذي يعتبر النسخة الثانية لفيلمه الأول «Dilwale Dulhania Le Jayenge»، بالاشتراك مع كاجول، ويحمل هذا العمل مزيجاً من الأكشن والرومانسية، والدراما.