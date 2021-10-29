كاجول تثير الجدل أثناء أزمة نجل شاروخان.. ومتابعون: نتعجب من موقفك

شاركت الفنانة الهندية كاجول، منشورًا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، تحتفل فيه بمرور 26 عاما على فيلمها «Dilwale Dulhania Le Jayenge»، مع شاروخان، وهو الأمر الذي تسبب في الهجوم عليها من قبل محبي الممثل الهندي، بسبب تجاهلها لأزمة ابنه أريان خان.

كاجول أقرب أصدقاء شاروخان تتخلى عنه

ولم تعلق الفنانة الهندية كاجول، على أنباء القبض على أريان خان ابن شاروخان، واتهامه ببيع وحيازة مواد مخدرة، حيث استمرت في الاحتفال بأحد الأعياد الهندوسية، بنفس الأسبوع الذي ضبط فيه أريان خان على متن سفينة ساحلية في مومباي، محملة بالمخدرات، برفقة أصدقائه.

كاجول تتعمد تجاهل شاروخان

أثارت كاجول غضب جمهور ومحبي شاروخان، بعدما نشرت مشهدًا من فيلمها مع شاروخان، لمرور 26 عاما على ذكرى الفيلم، معلقة: «لقد الحقت سيمران بالقطار»، وهو المشهد الشهير لها مع شاروخان بالفيلم، لذا انهالت عليها التعليقات عن تجاهلها لدعم صديق الكفاح شاروخان، وأيضا احتفالها بذكرى الفيلم في ظل هذه الظروف العصيبة.

السبب الحقيقي لعدم دعم كاجول لشاروخان

وعلقت بعض المصادر المقربة من كاجول: «هناك سبب عائلي لصمتها، وهو طلب من زوجها أفيجاي ديفجن، ولاستقرار الجو العائلي بالمنزل، التزمت الصمت، لأنه يعرف عنها مدى دعمها لكل أصدقائها وليس من طبيعتها التخلي عن أحد مقرب منها».

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي كاجول، بجانب بعض التعليقات المضادة لها، وكان أبرزها: «كيف تحتفلين بذكرى الفيلم وصديقك في مأزق»، وآخر رد: «كنت احترمك سيدتي كثيرا، لكن أتعجب من موقفك»، بجانب عدة تعليقات موجهة بشكل مباشر لكاجول، عن عدم دعمها لشاروخان.

يذكر أنه جرى الإفراج أريان خان ابن شاروخان، بكفالة بعدما ضبط منذ 3 من أكتوبر الجاري، ورفضت المحكمة كفالته مرتين.