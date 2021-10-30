خروج أريان خان ابن شاروخان بعد 27 يوما في السجن (فيديو)

نشرت رابطة من محبي النجم الهندي شاروخان عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو أثناء خروج أريان خان ابن شاروخان، من سجن «آرثر رود» في مومباي بعد قضائه 27 يوما في السجن، بعد أزمة اتهامه ببيع وحيازة مواد مخدرة.

أزمات صعبة واجهت اريان ابن شاروخان

واجه اريان خان ابن شاروخان، وعائلته العديد من الأزمات الصعبة منذ بداية القبض عليه، يوم 3 أكتوبر 2021، حتى تم الإفراج عنه رسميا اليوم، فقد تم رفض كفالته أكثر من مرتين متتالتين، المرة الأولى كانت يوم 8 أكتوبر، والمرة الثانية كانت يوم 20 أكتوبر، وواجهت أسرة ملك بوليوود أوقاتا عصيبة أثناء رفض قبول الكفالة.

خذل العديد من نجوم بوليوود، شاروخان لعدم دعمه أثناء أزمة ابنه الأكبر أريان، وكان أبرزهم صديقته المقربة كاجول، وكانت هناك تصريحات من المقربين من أصدقاء الثنائي، أنها كانت مجبرة على ذلك، لاستقرار عائلتها، لأن زوجها النجم الهندي أفيجاي ديفجن، هو من طلب منها تجاهل الأمر. كما هاجم هجوم كانجانا رانوت نجل شاروخان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار الجدل كعادتها بين الوسط الفني.

بينما كان هناك من أصدقاء شاروخان، داعمين له بشكل كبير، وكان أبرزهم سلمان خان، الذي زار منزله فور سماعه بالقبض على ابن صديقه، بجانب سونيل شيتي، الذي دافع عن نجل ملك بوليوود بشكل مستميت، ووقوفه جنبا إلى جنب مع رفيقه لتخطي الأزمة.

هجوم ريتك روشان على القضاء الهندي

وحظى اريان أيضا بدعم النجم الهندي ريتك روشان، بشكل مختلف حيث أنه طلب منه أن يتقبل الأمر، وأنها أزمة كبرى لبناء شخصيته، وأننا يجب أن نواجه مصاعب الحياة بسعة صدر وبنظرة التلميذ للمعلم، حتى نستطيع الخطو قدما، وكان هناك تصريحات نارية من قبل ريتك روشان للقاضي نيتن سامبر، عندما رفض كفالة اريان مرتين متتاليتين، ومن ثم تأجيل المحاكمة مرتين، وصرح عبر وسائل الإعلام الهندية في حواره مع الصحفية الهندية الشهيرة ديسوزا، عقب جلسة الحكم وإصدار قرار بالتأجيل، أن الأمر غير منطقي، وأن نفس القاضي أصدر قرارا بالإفراج عن آخريين وهم بحيازتهم مخدرات، بخلاف أن اريان لم يتم ضبطه بمواد ممنوعة، وجاءت نتيجة تحليل الدم له جميعها سلبية وجسده يخلو من وجود مواد مخدرة.

فضلا عن حرص العديد من نجوم بوليوود، حضور المحاكمة، وأبرزهم النجمة الهندية جوهي تشاولا، التي أسرعت بدفع كفالة اريان للإفراج عنه، والتي كانت تبلغ 1 لاك، وتعادل نحو مليون جنيه مصري.