مصدر يفجر مفاجأة بشأن نجل شاروخان بعد خروجه بكفالة: «تحدى القانون وسافر»

قال أحد الأصدقاء المقربين من شاروخان، اليوم، إنه بعد الإفراج عن أريان خان وقبول كفالته، قرر ملك بوليوود أن يأخذ العائلة في رحلة لقضاء عطلة بمناسبة عيد ميلاده؛ وذلك لإعادة التأهيل النفسي لهم بعد كل هذه الأوقات العصيبة منذ القبض على ابنه الأكبر أريان، وتورطه في قضية بيع وحيازة مخدرات، وفقا لما جاء في موقع «IMWBUZZ» الهندي.

عيد ميلاد شاروخان

واقترب عيد ميلاد ملك بوليوود شاروخان، والذي من المفترض أن يكون في 2 نوفمبر، ومن حسن الحظ أنه تم الإفراج عن ابنه الأكبر أريان خان بعد احتجازه 27 يوما في سجن «ارثر رود»، في مومباي، عقب أزمته مع اتهامه ببيع وحيازة مواد مخدرة.

هل يتحدى شاروخان القانون؟

وأثار تصريح المصدر المقرب من شاروخان، جدلا كبيرا بشأن سفر أريان خان، والذي أصدرت المحكمة العليا قرارا بمنعه من السفر خارج البلاد، ومن المفترض أنها سحب جواز السفر الخاص به، ولم يتضح بعد إذا كانت العطلة داخل البلاد أم أن شاروخان تحدى القانون وسافر رفقة أريان بطيارته الخاصة.

حرمان جمهور شاروخان من الاحتفال بعيد ميلاده في MANNAT

ويبدو من التصريحات، أن شاروخان يتغيب للعام الثاني على التوالي، من مشاركة جمهوره بعيد ميلاده في منزله الشهير باسم «MANNAT»، في مومباي، وذلك بعد أن قرر العام الماضي، عدم الاحتفال مع جمهوره كعادته بخروجه من شرفة منزله وإلقاء التحية لهم بسبب ظروف فيروس كورونا؛ ما يسبب حزنًا كبيرا لدى محبيه لعدم مشاركتهم له في عيد ميلاده للعام الثاني على التوالي.