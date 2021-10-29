ابن شاروخان يقضي ليلة أخرى في السجن بسبب تأخر توقيع الكفالة

أصدرت المحكمة الهندية العليا في مومباي، قرارًا يفيد باحتجاز أريان خان ليلة أخرى بسجن «آرثر رود»، بسبب تأخر توقيع وثيقة كفالة أريان خان ابن شاروخان، التي تبلغ 1 «لاك» هندي، وهو ما يعادل مليون جنيه مصري، وفقا لتقارير «Republic TV» الهندية.

جوهي تشاولا تدفع كفالة أريان خان ابن شاروخان لسرعة خروجه

وأسرعت النجمة الهندية جوهي تشاولا، بتوقيع الكفالة لسرعة خروجه منذ جرى إصدار الحكم حيث إنها كانت بجلسة المحاكمة وبالرغم من ذلك لم يجرَ الانتهاء من الإجراءات بعد، وسوف يضطر أريان خان، المكوث يوم آخر في السجن.

تباطؤ من قبل المحكمة العليا الهندية للإفراج عن أريان ابن شاروخان

وصرح أحد أصدقاء شاروخان: «التقارير أفادت أن أريان خان سيفرج عنه بعد تحصيل القيمة المالية لكفالته منذ الصباح، وأن جوهي تشاولا وقعت على الوثيقة، ولكنهم ينتظرون للغد اضطرارًا للاحتفال بخروجه، ويشعرون أن هناك تباطؤا شديدا بالتعامل مع الأمر»، وفقا لتقارير «Republic TV» الهندية.

وكانت أصدرت المحكمة الهندية العليا أمس، قرارا بقبول كفالة أريان خان ابن شاروخان، التي تبلغ لك هندي وهو ما يوازي مليون جنيها مصريًا، بعد أن جرى رفض كفالته مرتين متتاليتين، وجرى احتجازه ما يقرب من ثلاث أسابيع في سجن «آرثر رود»، في مومباي، مع 7 من أصدقائه، بتهمة بيع وحيازة مواد مخدرة.

وجرى القبض عليه منذ الثالث من أكتوبر 2021، بالإضافة إلى أن نتيجة تحاليل الدم عن وجود مواد مخدرة بجسم أريان جاءت جميعها سلبية، ونال دعم العديد من أصدقاء والده من نجوم بوليوود، ومحبيه ومتابعيه، وكان يحرص العديد على حضور جلسات المحاكمة وأبرزهم ريتك روشان وجوهي تشاولا التي أسرعت بدفع كفالة نجل صديقها المقرب.