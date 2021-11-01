قمة المناخ»: المؤتمر أملنا الأخير للإبقاء على ارتفاع الحرارة 1.5 درجة

أعلن رئيس قمة الأمم المتحدة للمناخ، ألوك شارما، اليوم، خلال افتتاح القمة في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، أنّ المؤتمر هو الأمل الأخير للإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل التصنيع، داعيا إلى تعاون الدول لتفادي آثار الاحتباس الحراري، بحسب شبكة قناة «بي بي سي» البريطانية.

190 دولة حول العالم بمدينة جلاسكو

وذكرت شبكة قناة «سي إن بي سي» الامريكية، أنّ فعاليات المؤتمر مستمرة على مدار أسبوعين، بمشاركة 190 دولة حول العالم في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، بشأن الجهود المناخية المبذولة في بلدانهم، ومتوقع أن يستضيف رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، حفل افتتاح المؤتمر، وذلك بعد تصريحات له أمس الأحد، قال فيها: «علينا التحرّك حالا، ما لم نتعامل بجدّية مع التغيّر المناخي اليوم، فسيكون فات الأوان على أطفالنا لفعل ذلك غدا».

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، اليوم، بأنّ اليومين المقبلين من محادثات المناخ التي تقودها الأمم المتحدة في جلاسكو، بمثابة فرصة للاستماع لنحو 100 رئيس دولة وحكومة بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها للتصدي لتغير المناخ، وأضافت أنّ رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون سيكون من أوائل المتحدثين، حيث يرحب بأكثر من 100 ضيف في قمة قادة العالم، يتبعه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وغيره من كبار الشخصيات، بما في ذلك الأمير تشارلز، وديفيد أتينبورو.

وأوضحت صحيفة إندبندنت البريطانية، اليوم الإثنين، أنّ قمة الأمم المتحدة للمناخ فرصة، إما تنجح في إنقاذ كوكب الأرض من أشد الآثار الكارثية لتغير المناخ أو تفشل في ذلك، مضيفا أنّ هدف القمة التي تأجلت عاما بسبب جائحة كورونا، ومنع تجاوز درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل التصنيع، لتجنب الأرض من عواقب الاحتباس الحراري خلال الفترة المقبلة.

الرئيس السيسي في جلاسكو

وأعلنت صحيفة «إنتربرايز برس الأمريكية»، وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اسكتلندا، لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 26»، كما رحب أعضاء السفارة المصرية وعدد من المسؤولين البريطانيين بالرئيس عند وصوله لمدينة جلاسكو.

مليار طفل معرضون للخطر بسبب المناخ

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، هنريتا فور، عبر الموقع الرسمي للمنظمة، إنّه متوقع أن يشارك مسؤولي المنظمة في قمة الأمم المتحدة للمناخ، لضمان الاعتراف بأزمة تغير المناخ على الأطفال، وإيجاد حلول للحد من المخاطر المناخية التي تؤثر على الأطفال، متابعة: «يجب أن يكون مؤتمر قمة الـ26 للأطفال، مليار طفل يتعرضون لخطر كبير للغاية مع تغيرات المناخية التي تشهدها العالم».

مخاطر التغيرات المناخية على دول العالم

وفي سياق متصل، أفاد تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بأنّ الظواهر الجوية المتطرفة التي شهدتها دول العالم في الفترة الماضية، يتوقع أن تستمر خلال الأعوام المقبلة، إذا لم تسعى دول العالم لإيجاد حلول سريعة، بحسب شبكة قناة «سكاي نيوز عربية».