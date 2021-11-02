حلقة السمك في الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن ملامح التطوير

تحت شعار «حقك تعرف»، نشرت محافظة الإسكندرية تفاصيل مشروع تطوير حلقة السمك بمنطقة بحري، وهي من المشروعات التي تشهد تطويراً كبيرًا ينتظره أهالي المدينة الساحلية في واحدة من أكثر المناطق التي تشهد إقبالاً يومياً، إضافة إلى مكانتها التاريخية والسياحية، فلا يوجد مواطن في جمهورية مصر العربية لا يعرف حلقة السمك في بحري، حيث ذاع صيتها حتى خارج البلاد.

مشروع تطوير حلقة السمك في بحري

وبعد حالة من الغضب من قبل بائعي السمك في حلقة السمك، أكدت المحافظة أن من حق المواطن السكندري التعرف على كافة ملامح المشروع الذي يتم داخل حلقة السمك وموعد نهايته وما الفائدة التي ستعود على المواطن السكندري بعد تطوير هذا المكان الحضاري والسياحي.

ملامح مشروع تطوير حلقة السمك

وأكدت محافظة الإسكندرية في بيان منشور لها أن مشروع تطوير حلقة السمك ليس مجرد تطوير لمبنى تهالك عبر الزمن بل هو مشروع تطوير حضاري وسياحي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة بحري التي تعد من أقدم المناطق التاريخية بالمحافظة وذلك في إطار رؤية محافظة الإسكندرية لتطوير كافة المناطق التراثية وإظهار الرونق الثقافى والحضاري بها.

ونشرت المحافظة عدد من الصور التوضيحية حول مشروع حلقة السمك، وذلك لتعريف المواطن بكافة الملامح رسمياً، مع موعد بدء ونهاية المشروع المنتظر وما الفائدة التي ستعود على مدينة الإسكندرية بعد الانتهاء من هذا المشروع السياحي، مع وجود كافة الأماكن لبائعي السمك في الحلقة.