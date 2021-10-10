«التعليم» تكشف حقيقة انهيار فصل بإحدى مدارس محافظة الإسكندرية

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة انهيار سقف فصل في إحدى المدارس التابعة لإدارة العامرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية، الذي جرى الترويج له ببعض المنصات الإخوانية، في فيديو جرى بثه بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه لا صحة له وغير حقيقي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة تابعت مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الإسكندرية انتظام العملية التعليمية في ثاني أيامها، مع مراعاة تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

متابعة انتظام العملية التعليمية في جميع المدارس

وتابع أنه جرى التأكيد على إدارة العامرية التعليمية، بضرورة متابعة انتظام العملية التعليمية في جميع المدارس التابعة لها، موضحاً أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام الدراسة في ثاني أيامها، ومراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

انتظام الدراسة في أوائل أيام العام الدراسي الجديد

وفي سياق منفصل، شهدت مدارس القاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى، حضورا كبيرا من الطلاب فى اليوم الأول للعام الدراسى الجديد، ووجّه الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور، طالبهم فيها بالحفاظ على صحتهم بالتغذية السليمة وتطبيق قواعد الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم والالتزام بممارسة الأنشطة.

وطالب نائب وزير التعليم، المعلمين، بتشجيع التلاميذ والطلاب على البحث والتقصى واستثمار كل طاقتهم حتى يمتلكوا مهارات التفكير بأنواعه، قائلاً: «أرجوكم لا تقدموا معلومات جاهزة للتلاميذ، بل ساعدوهم على بناء المعرفة».

من جانبه، وجّه الدكتور خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الطلاب، بالانتظام فى العملية التعليمية دون خوف، مؤكداً أنه تم تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية، لتوفير أقصى درجات الأمان للطلاب، وحرص على متابعة سير العملية التعليمية، وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والصحية، وانتظام العمل بجميع مدارس العاصمة.