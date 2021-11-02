عصام السقا: «أعرف واحد جاب لخطيبته أيفون وسابته ولسه بيدفع أقساطه»

أثار كوميكس الفنان عصام السقا، ضمن أحداث «حكايتي مع الزمان» من مسلسل «إلا أنا» جدلا عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، حيث ظهر خلال مشهد بالحلقة الثانية وخطيبته تطلب منه مبلغا من المال الذي يجهز به من أجل شراء ملابس خاصة بها.

وعلق عصام السقا على الكوميكيس لجمهوره قائلاً، «أنا أعرف واحد جاب لخطيبته هديه أيفون، وسابته واتجوزت واحد تاني والأولاني لسه بيدفع أقساط الأيفون».

موعد عرض الحلقة الثانية من حكايتي مع الزمان

وعرضت بالأمس الحلقة الثالثة من حلقات حكايتي مع الزمان، فقد تعرض الحلقات الجديدة من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على قناة dmc الساعة الثامنة مساءً، والإعادة الساعة الواحدة صباحًا، والساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بينما تعرض الجديدة من المسلسل على dmc drama، اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويُعاد عرضها في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والساعة الرابعة عصرًا، كما تعرض يوميًا على منصة «watchit».

أبطال حكاية حكايتي مع الزمان مسلسل إلا أنا

حكاية حكايتي مع الزمان من إخراج أحمد حسن وتأليف أمين خليل والحكاية من بطولة أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفه، نوال سمير، شاهيستا سعد رضوى جوده، هايدي رفعت.

معلومات عن الفنان عصام السقا

ولد 26 ديسمبر 1983 في مدينة القاهرة، شارك في العديد من المسلسلات بدأ مشواره الفني عام 2009 عمل مساعد مونتير في فيلم ولاد العم، الديلر، بلبل حيران، ثم شارك الفنان أحمد السقا في فيلم الجزيرة الذي قدم من خلاله دور مذيع، في موسم رمضان 2015، وشارك الفنان أحمد السقا في مسلسل ذهاب وعودة.

آخر مشاركة له من خلال مسلسل «إلا أنا» الجزء الثاني من خلال حكاية حكايتي مع الزمان، التي تعرض حالياً، وهي دراما مستوحاة من قصص حياتية، كل قصة تقدم في عشر حلقات تناقش قضايا تهم المجتمع بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة من خلال قصص وأحداث حقيقية.