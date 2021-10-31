يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل إلا أنا حكايتي مع الزمان الحلقة الثانية وموعد الإعادة، وهي قصة جديدة بدأ عرضها أمس السبت، وحظي العمل بنسب مشاهدة عالية على مدار الساعات الماضية.

موعد عرض الحلقة الثانية من حكايتي مع الزمان

تُعرض حلقات حكايتي مع الزمان، من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على قناة dmc الساعة الثامنة مساءً، والإعادة الساعة الواحدة صباحًا، والساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بينما تعرض الحلقة السابعة من المسلسل على dmc drama، اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويُعاد عرضها في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والساعة الرابعة عصرًا، كما تعرض يوميًا على منصة «watchit».

أبطال حكاية حكايتي مع الزمان مسلسل إلا أنا

حكاية حكايتي مع الزمان من إخراج أحمد حسن وتأليف أمين خليل والحكاية من بطولة أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفه، نوال سمير، شاهيستا سعد رضوى جوده، هايدي رفعت.

وقد شهدت الحلقات الأولى أحداثًا كثيرة متنوعة، من خلال شخصيتان أساسيتين وهي شخصيات ميرفت أمين وأحمد خليل، وقد تفاعل عدد كبير من المشاهدين مع أحداث الحلقات الأولى.

ومن المشاهد التي لاقت نجاحًا كبيرًا خلال الساعات الماضية بعد عرضها في الحلقة الأولى، مشهد زواج ابنة ميرفت أمين، والذي تفاجئ بمشاهدتها بفستان مكشوف ورفض أن يتم الفرح دون أن ارتدها أي شيء يغطي كتفها.

مسلسل إلا أنا، دراما مستوحاة من قصص حياتية، كل قصة تقدم في عشر حلقات تناقش قضايا تهم المجتمع بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة من خلال قصص وأحداث حقيقية.