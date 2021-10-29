موعد عرض مسلسل إلا أنا حكايتي مع الزمان والقنوات الناقلة

تستعد قناة Dmc غدًا السبت، لعرض حكاية جديدة من حكايات مسلسل إلا أنا الجزء الثاني بعنوان «حكايتي مع الزمان»، بطولة الفنانة ميرفت أمين، وفق ما جاء في البرومو الخاص بالحكاية، الذي عرضته الشركة المنتجة للمسلسل على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

طرح برومو إلا أنا حكايتي مع الزمان

وأظهر البرومو الرسمي الخاص بحكاية حكايتي مع الزمان، أبطال الحكاية، وفي الخلفية مقطع من أغنية الفنانة وردة التي تحمل نفس اسم الحكاية «حكايتي مع الزمان».

موعد عرض مسلسل إلا انا حكايتي مع الزمان

وتُعرض حكاية حكايتي مع الزمان من مسلسل إلا أنا يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً عبر قناة Dmc، على أن تكون إعادة الحلقة الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، والساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، بينما يعرض المسلسل على شاشة Dmc دراما، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، والإعادة الساعة التاسعة صباحاً، والساعة الرابعة عصرًا.

أبطال حكايتي مع الزمان

حكايتي مع الزمان بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان أحمد خليل، أشرف ذكي، حازم إيهاب، عصام السقا، شاهيستا سعد، وغيرهم من الفنانين، تأليف أمين جمال، ومن إخراج أحمد حسن.

حكايات مسلسل إلا أنها

تعد حكاية «حكايتى مع الزمان» هي الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، حيث عرضت مؤخرًا حكاية «على الهامش» بطلو نيرمين الفقي، وإخراج أحمد شفيق، وحكاية «بدون ضمان» بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

كما تم عرض حكاية «بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزي وعلى الطيب ونور محمود، ومن إخراج أسامة عرابي، وكذلك حكاية «بيت عز» بطولة سهر الصايغ.