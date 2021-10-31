ملخص الحلقة الأولى لمسلسل إلا أنا حكايتي مع الزمان والقنوات الناقلة

يبحث الجمهور عن ملخص الحلقة الأولى من مسلسل إلا أنا حكايتي مع الزمان والقنوات الناقلة، وهو من بطولة ميرفت أمين وأحمد خليل، ويعتبر هذا العمل الظهور الأول لميرفت أمين بعد سنوات من الاختفاء، والذي بدأ عرضه اعتبارا من أمس السبت، على قناة dmc.

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل إلا أنا حكايتي مع الزمان

جاءت أحداث الحلقة الأولى حول شخصية «ميرفت» التي زوجت ابنتها الكبرى، بعد مسؤولية وتعب على مدار 36 عامًا، ولكنها في نهاية يوم فرح ابنتها طلبت الطلاق من زوجها الفنان أحمد خليل بعدما أخبرته أنها كانت على علم بزواجه مرتين دون علمها، ليفاجئ من قرارها.

وشملت أحداث الحلقة الأولى، طلب أحمد خليل من زوج ابنته أن يمضي على قائمة بسعر يزيد ما يقرب من 300 ألف جنيه، ولكنه يرفض أن يمضي عليها، فيقرر والد العروسة أن يمضيه رغمًا عنه، إلا سيلغى حفل الزفاف.

مسلسل إلا أنا، دراما مستوحاة من قصص حياتية، كل قصة تقدم في 10 حلقات، وعرض منه قصتين قصة حكاية بيت العز وحكاية بالورقة والقلم، تناقش قضايا تهم المجتمع بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة، من خلال قصص وأحداث حقيقية.

أبطال حكاية حكايتي مع الزمان

مسلسل إلا أنا حكاية حكايتي مع الزمان من إخراج أحمد حسن وتأليف أمين خليل والحكاية من بطولة أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفه، نوال سمير، شاهيستا سعد ورضوى جوده، هايدي رفعت.