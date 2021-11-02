حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 2-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان لديه شخصية غامضة، لا يستطيع الأشخاص المحيطين به كشف شخصيته الغامضة تلك، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في مربع برجك يدفعك للعناد، وعليك أن تكون واعيا أن للآخرين حقوقا مثلك وكن هادئا.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

القمر وعطارد معاكسان.. لا تدع النظرة التشاؤمية تسيطر عليك إذا أردت أن تسعد بأوقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.