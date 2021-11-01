حظك اليوم برج السرطان الاثنين 1-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج السرطان أشخاص عاطفيون لدرجة مفرطة، إذ يتمتعون بقدرة كبيرة على السفر في عالم الأحلام، ومن الأشياء التي ينفر منها مواليد برج السرطان خيانة الأمانة ويمكن أن يكون غيورًا على من يحب بدرجة كبيرة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الثالث يساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

القمر في وضع داعم، والفرصة سانحة اليوم لعقد لقاءات عاطفية تسعدك.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرزاق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.