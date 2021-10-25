بدء الإغلاق التام في روسيا بعد ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا

بدأت روسيا، اليوم الإثنين، في تطبيق قرار الإغلاق العام في 6 مناطق رئيسية داخل البلاد، وذلك يأتي بالتزامن مع إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، عن الإغلاق التام عند الحاجة، في معظم المناطق الروسية ابتداء من 23 أكتوبر الماضي، على خلفية ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى مستويات قياسية داخل البلاد

إغلاق تام بروسيا

وأفادت السلطات المحلية، أنه تم فرض قيود على عمل المؤسسات التجارية في مناطق «فورونيج، ونيجني نوفغورود، ونوفغورود، وكورسك، وسامارا، وإقليم بيرم»، ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق العام حتى 7 نوفمبر القادم.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اعلن عن منح إجازة أسبوع في البلاد بسبب كورونا، وستكون بمثابة عطلة رسمية مدفوعة الأجر، خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر المقبل، وذلك بسبب ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وفى سياق متصل، ستغلق موسكو، لمدة 11 يوم جميع المحلات اعتبارًا من 28 أكتوبر الجاري، كما قررت العديد من المناطق فرض تصاريح صحية داخل البلاد.

ارتفاع حصيلة الوفيات والإصابات

وأفادت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، أنه تم تسجيل عددًا قياسيًا جديدًا للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا، السبت الماضي، بلغ 1075 حالة وفاة، كما تخطت حصيلة الإصابات الجديدة عتبة الـ38 ألف إصابة،

ظهور متحور جديد بروسيا

وفي يوليو الماضي، تعرضت روسيا لانتشار فيروس كورونا بشكل حاد، وذلك مع ظهور متحورات أكثر فتكًا، في ظل بطء حملة التطعيم، كما أن وصل عدد الوفيات منذ بداية الجائحة بروسيا إلى 229528 حالة وفاة، بحسب الحصيلة وزارة الصحة الروسية، بحسب وكالة «فرنس 24» الفرنسية.

يذكر أنه تم تطعيم 32% فقط من سكان روسيا بالكامل بلقاح سبوتنيك 5، بسبب تخوّف السكان من اللقاحات.