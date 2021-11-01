«مستثمرو السياحة»: الروس يفضلون السفر لمصر خلال الكريسماس ورأس السنة

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن شركات السياحة الروسية بدأت في إبرام تعاقدات كبيرة بالمدن السياحية المصرية، خاصة الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، في الفترة من منتصف ديسمبر المقبل وحتى نهاية النصف الأول من يناير 2022.

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السياحة الروسية ستسجل أعلى معدلات، منذ أن عاودت استئناف رحلاتها إلى المنتجعات السياحية المصرية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء أغسطس الماضي، لافتا إلى أن الرحلات الروسية إلى مصر تلقى رواجا كبيرا لدى المواطنين الروس.

زيادة أعداد السياح في الكريسماس

وأضاف «فلا»، أنه من المتوقع أن تشهد حركة السياحة الوافدة لمصر خلال شهر نوفمبر المقبل، تراجعا طفيفا بالمقارنة بشهر أكتوبر الماضي؛ نظرا لأن «نوفمبر» ليس شهر إجازات لدى غالبية الدول الأوروبية المصدرة للسياح إلى مصر، على أن تعاود الحركة الارتفاع خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر بسبب إجازات أعياد الكريسماس ورأس السنة، لافتا إلى أن تلك الفترة ستشهد معدلات زيادة هى الأعلى في أعداد السياح خلال العام.

استئناف رحلات كافة الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح

وأشار إلى أن السياحة بدأت في العودة تدريجيا لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، حيث استأنفت كافة الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح رحلاتها إلى مصر مثل ألمانيا وروسيا وبريطانيا وأوكرانيا وفرنسا، لافتا إلى أن المنشآت السياحية والفندقية جاهزة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم خلال الشهور المقبلة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

ولفت عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إلى أن الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية وتصنيف الفنادق المصرية، يتحدد وفقا للمعايير الجديدة التي تم وضعها من قبل منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة، والتي سترفع من مستوى الخدمة المقدمة للنزلاء بالفنادق خلال الفترة المقبلة.