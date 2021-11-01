حالات يترتب عليها قطع معاش ابنة المتوفي المؤمن عليه

يحق لابنة صاحب المعاش أو المؤمن عليه المتوفي الحصول على معاشه، من أول الشهر الذي توفى به، وإذا كانت البنت وحيدة تحصل على ثلثي المعاش، وفي حالة وجود أختين، يحصلن على المعاش كاملا، على أن يقسم بينهم بالتساوي، حسبما أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

متى يقطع معاش البنت؟

وإذا تزوجت البنت يقطع معاشها عن والدها، فبمجرد زواج الفتاة ينقطع معاشها على الفور، جاء ذلك ردًا على سؤال إحدى المواطنات عبر موقع هيئة التأمينات الاجتماعية.

تفاصيل منحة الزواج

وبعد قطع معاش ابنة صاحب المعاش، تصرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة كاملة تسمى «منحة زواج»، مع العلم أن تلك المنحة لاتصرف إلا مرة واحدة فقط ، كما أنها تحسب على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

المستندات المطلوبة لصرف منحة الزواج

ولكي تتمكن الفتاة من صرف منحة الزواج، لابد من إحضار بعض الأوراق، والتي حددتها هيئة التأمينات الاجتماعية، وتتمثل في الآتي:

- التوجه الي المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش.

- تقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

- تقديم ابنة صاحب المعاش المستفيدة صورة لوثيقة الزواج، أو صورة عقد الزواج العرفى.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة الزواج من هيئة التأمينات .

وأوضحت هيئة التأمينات أنه اذا كان نصيب ابنة صاحب المعاش في معاش والدها أقل من دخلها من العمل فيتم إيقاف صرف المعاش.

وفى سياق آخر، يستمر أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم البالغ عددهم نحو 10 ملايين و500 ألف مواطن من صرف معاشات شهر نوفمبر من البريد والبنوك.

ويمكن صرف المعاش وتحويله لمن يرغب على التليفون المحمول من خلال المحافظ الإلكترونية، بإجراءات سهلة وميسرة، إذ يتوجه المواطن إلى إحدى شركات التليفون المحمول لمرة واحدة فقط بطلب لفتح المحفظة الإلكترونية.