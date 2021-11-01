رئيس وزراء إيطاليا يطالب بإشراك البنك الدولي لمواجهة التحديات المناخية

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، أهمية خفض 1.5 درجة مئوية من درجة الاحترار، وإشراك القطاعين العام والخاص بصورة مبتكرة لحل أزمة تغير المناخ.

وأضاف دراجي، خلال كلمته في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: «علينا أولا وقبل كل شيء أن ندعو البنوك متعددة الأطراف، وبصفة خاصة البنك الدولي، ولنعمل على إيجاد منصات وبرامج محلية تستند إلى حاجة كل دولة».

الأجيال المقبلة والتغير المناخي

وتابع أنّه لا يمكن إغفال التمويل الكافي في هذا الإطار، موضحا أنّ المجتمع الدولي بحاجة ماسة إلى قوة دفع جديدة، والأجيال المقبلة ستنظر إلينا وتقول لقد نجحوا في الحفاظ على كوكبهم، أو لقد فشلوا في الحفاظ عليه، علينا أن نكون عند حسن ظن الأجيال القادمة.