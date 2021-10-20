حسام غالي لـ«الوطن»: اتحاد الكرة «شاهد مشفش حاجة» وبعض المدربين «بلا رخصة»

هاجم النائب حسام غالي، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، طريقة إدارة اتحاد الكرة للكرة المصرية، مؤكداً أنه لا يوجد رؤية حقيقية لدى اتحاد الكرة لتطويرة لعبة كرة القدم في مصر وتحسين مستوى المسابقة المحلية ومستوى المنتخبات الوطنية.

وقال حسام غالي في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك عددا من المخالفات وعلامات الاستفهام لم يجب عنها اتحاد الكرة حتى الآن، ومنها حقوق بيع مباريات أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر، موضحا أنه واجه أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بعدد من الأسئلة ومنها بيع حقوق أمم افريقيا التي أقيمت فى مصر بنفس سعر بطولة الجابون التى شارك فيها 16 فريق فقط، بينما شارك 24 فريقا في البطلوة التي استضفتها مصر، متابعا: أنه من المفترض ان تكون حقوق مصر أعلي بكثير من الجابون.

اتحاد الكرة يعاني من غياب الرؤية

وأضاف حسام غالي، وكيل لجنة الشباب، أن اتحاد الكرة يعاني من غياب الرؤية، خاصة فيما يتعلق بتعيين مدربي المنتخبات الوطنية، فضلاً عن عمل بعض المدربين في الدوري المصري بدون الحصول على رخصة تدريب، قائلا: «هذا لا يحدث في الدنيا كلها، عندنا عشوائية في الإدارة وغياب للتخطيط، وإزاي استعين بمدرب أجنبي ليكون مديرا فنيا للاتحاد ومدرب أجنبي لتطوير منتخبات الناشئين، وفى الوقت ذاته أترك بعض المدربين يدربون بدون رخص داخل المسابقة، من المسؤل عن هذه الاختيارات؟».

وأضاف حسام غالي، أن أى مدرب في العالم يجب أن يحصل على رخصة تدريب حتى يتمكن من تولى المسؤلية الفنية لأحد الأندية، إلا في مصر، البعض يعمل بدون رخصة واتحاد الكرة كأنه غير موجود أو «بيلعب دور شاهد ماشفش حاجة».

لجنة الشباب والرياضة تستمتع إلى اتحاد الكرة

وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قد عقدت جلسة استماع بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اتحاد كرة القدم أحمد مجاهد، وشهد الاجتماع نقاشا مطولا بشأن قانون نقابة المهن الرياضية، وقال النائب محمد عمر، إن اتحاد الكرة يدار بطريقة «سمك، لبن، تمر هندي» بحسب وصفه.

وواجهت اللجنة أحمد مجاهد بعدد من طلبات الإحاطة في مخالفات تتعلق باتحاد الكرة، ووصل عددها إلى 27 طلب إحاطة.