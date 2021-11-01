تردد قناة روتانا سينما على نايل سات.. لمشاهدة الأفلام الحصرية

يزداد البحث من فترة لأخرى عن تردد قناة روتانا سينما الجديد Rotana Cinema، بعد إعلان مجموعة قنوات روتانا السعودية عن التردد الجديد لقناة روتانا سينما 2021 في أغسطس الماضي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تردد قناة روتانا سينما الجديد 2021، وخطوات ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، التي جاءت كما يلي:

تردد قناة روتانا سينما على نايل سات

وفيما يلي نستعرض تردد قناة روتانا سينما على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة روتانا سينما الجديد على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11296 أو 12226

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

النمط: DVB-S

التعديل: QPSK

تردد قناة روتانا سينما الجديد على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11843

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

قناة روتانا سينما

هي قناة أفلام متخصصة تضم أكبر مكتبة للأفلام في الوطن العربي، حيث تعرض مختلف المحتويات السينمائية من دراما وكوميديا ورعب وتشويق وإثارة، إصافة إلى الأفلام التاريخية لتناسب جميع الأذواق بالإضافة إلى ما تعرضه مجموعة روتانا عبر محطاتها "روتانا دراما، وكلاسيك".

كما تقدم القناة السعودية الذي انطلق بثها في عام 2004، نشرة فنية يومية تعرض بها أهم وأحدث الأخبار في عالم الفن والسينما وكل ما يخص الفنانين عن طريق مقابلات حصرية معهم وتغطية شاملة لكافة الفعاليات المهمة في صناعة الفن من مهرجانات وحفلات الجوائز والتكريمات.

كما تتميز قناة روتانا سينما بتقديم فواصل إعلانية قصيرة لا تؤدي إلي ملل المشاهد، كما تقدم عدد من الأفلام الحصرية، كما أن بث القناة يتميز بالجودة العالية، بما يجعل المشاهد يقبل على مشاهدة برامجها وأفلامها المختلفة.