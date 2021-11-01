«التعليم» تعلن توفير تدريبات تكنولوجية للمعلمين على البرامج الجديدة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه نظراً لأهمية ومواكبة التطوير التكنولوجي المستمر في المجال، حتى يتمكن المعلم وكافة عناصر العملية التعليمية من استخدام الأدوات التكنولوجية في العملية الدراسية، تقرر استمرار التدريبات التكنولوجية لناصر العملية التعليمية بالمحافظات وفقا لاستراتيجيات وزارة التربية والتعليم وتحت إشراف الإدارة العام للتعليم الإلكتروني.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن التدريب يشمل برنامج Cisco موضحة أنه جرى إنشاء أكاديميات تعليمية تكنولوجية بكل إدارة تعليمية تتيح التعليم الذاتي عبر الإنترنت للكوادر الإدارية والمعلمين والطلاب الراغبين في ذلك مجاناً، وتقدم هذه الأكاديميات العديد من الدورات ذاتية التعلم في مجالات متعددة في الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء ومهارات الحاسب الآلي الأساسية.

وتابعت وزارة التربية والتعليم أنه يجرى التدريب على شهادات مايكروسوفت العالمية ويتم تأهيل المعلمين والأخصائيين على برامج مايكروسوفت، مشددة على جميع المعلمين بضرورة الالتزام بحضور التدريبات والاستفادة منها، مشيرة إلى أنها حريصة على تطوير عناصر العملية التعليمية بصفة مستمرة.

منصات تعليمية لشرح المناهج بالفيديو

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه جرى تدريب المعلمين على كيفية شرح مناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة وكيفية استخدام التكنولوجيا في عمليات التدريس خاصة بعد تطوير المقررات الدراسية وإضافة محتوى علمي جديد يربط الطالب بتطورات البيئة المحيطة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن مناهج الصف الرابع الابتدائي تهتم بقياس فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، لافتاً إلى أنه جرى توفير الكثير من المنصات التعليمية لشرح هذه المناهج بالفيديو للتسهيل على الطالب، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستفادة من هذه المنصات وحل التدريبات التي يعرض عليها الشرح.