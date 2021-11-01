نادين نجيم تنتهي من تسجيل حلقة في «معكم» مع منى الشاذلي

انتهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، يوم أمس الأحد، من تسجيل حلقة خاصة مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»، والمقرر أن يجرى إذاعتها خلال الفترة المقبلة على شاشة قناة cbc.

نادين نجيم مع منى الشاذلي

وأعلنت الفنانة نادين نجيم من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» حيث نشرت عددًا من الصور الخاصة بالحلقة، وعلقت قائلة: «صورنا الحلقة وكانت حلوة متل روحك الحلوة منى اتشرفت بمعرفتك وإلى اللقاء القريب موعد عرض الحلقة بعد كم يوم».

وكانت تحدثت نادين خلال الحلقة عن كثير من الأمور الفنية والشخصية ومن بينها النجاحات التي حققتها خلال هذا العام من خلال مسلسلي صالون زهرة و2020 والتعاون الذي حققته مع الثنائي معتصم النهار وقصي خولى.

نادين نجيم فى مصر

يذكر أن الفنانة نادين نجيم كانت تواجدت في مصر خلال الأيام الماضية للمشاركة في ايفنت سوشياليستا للموضة والأزياء وجرى إقامة ندوة خاصة بها في الايفنت وخلال الندوة تحدثت عن كثير من الأمور كان من بينها كشفها عن سر جمالها حيث قالت بأنها تعتمد على البوتوكس والفيلر في تصريح صادم للجمهور.

كما أن نادين خلال الندوة تحدثت عن مسلسل 2020 وكواليس تعاونها مع قصي خولي وحقيقة تقديم جزء ثانٍ منه وعن قرار ابتعادها عن دراما رمضان 2022.

وأيضا تحدثت نادين عن السر وراء تركها لبلدها لبنان والاتجاه إلى العيش في مدينة دبي خلال الفترة المقبلة بعد حصولها على الإقامة الذهبية.