نادين نجيم عن تصريحات جورج قرداحي ضد السعودية: «مليش في السياسة»

حالة كبيرة من الجدل أحدثتها تصريحات جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني، التي وصف فيها الحرب التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات ضد اليمن، بـ«العبثية»، وأن الحوثيون من حقهم الدفاع عن أنفسهم.

نادين نجيم تعلق على تصريحات جورج قرداحي

وعلق كثير من المشاهير على تصريحات جورج قرداحى، وعند سؤال الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن ما قاله، قالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «شكرا جزيلا مليش دعوة بالحاجات دي خالص، ومليش دعوة بالسياسة بعد اللى حصل في لبنان، خلاص بطلت تماما أتكلم فى السياسة».

وتابعت نادين نجيم قائلة: «خلوني أنا ست فنانة بتكلم في الفن وبتكلم فى الحاجات اللى تخصنا، وخليني بعيد خلاص بقي عن السياسة».

تصريحات جورج قرداحي

يذكر أن الإعلامي جورج قرداحي، كان سجل حلقة في أحد البرامج الحوارية قبل توليه منصب وزير الإعلام اللبناني، ولكن الحلقة جرى إذاعتها بعد توليه المنصب، وهذا جعل تصريحاته خلال الحلقة، تتسبب له في أزمة كبيرة، كونه يمثل الحكومة اللبنانية.

وقال قرداحي: «اللى بيعمله الحوثيين هو دفاع عن النفس مشعم يدافعوا عن نفسهم ومابيعتدوا على حدا، فى نظرى إن هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف».

وتابع: «انتو بتشوفوا الأضرار اللى عم تلحق بهم كشعب فى منازلهم وبيوتهم وقراهم وساحاتهم وفى أفراحهم وجنازاتهم يقصفون بالطائرات اللى ماانعمل بسنتين وتلاتة ماراح تقدر تعمله فى 8 ساعات أصبحت حرب عبثية هذه وجهة نظرى».

وبمجرد إذاعة هذه التصريحات الخاصة بالإعلامي جورج قرداحي، أثارت حالة كبيرة من الجدل، وسببت غضب الكثيرين، من بينهم الفنانة إليسا التي شنت هجوما عليه عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.