علاج 1548 حيوانا و7750 طائرا في قافلة بيطرية بقرية العامرية في الغربية

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، قافلة بيطرية بقرية العامرية التابعة لمركز المحلة الكبرى، في إطار تنفيذ عدد من فعاليات القوافل البيطرية، بمناسبة العيد القومى للمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

الطب البيطري بالغربية يدشن فعاليات القوافل البيطرية بالمحلة

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع أطباء القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 1548 حيوانا، و7750 طائرا، وصرف التحصينات والأدوية.

الكشف وتقديم العلاج لـ 1548 حيوانا و7750 طائرا وصرف التحصينات والأدوية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل في الإناث بواسطة جهاز السونار «الموجات فوق الصوتية»، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من مديرية الطب البيطري بالغربية.

محافظ الغربية: إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه

وكان محافظ الغربية أكد أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية.

الطب البيطري يباشر تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني

كما شدد محافظ الغربية في تعليماته بإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.