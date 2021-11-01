ارتفاع درجات الحرارة غدا في القاهرة والإسكندرية بأعلى من معدلاتها

توقع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا، نحو درجة أو درجتين مقارنة بدرجات الحرارة اليوم في محافظات مختلفة، أبرزها القاهرة والإسكندرية، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أن غدا يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، ويكون معتدلا على السواحل الشرقية، وحارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

ويكون الطقس لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره والصباح الباكر على كافة الأنحاء، على أن تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض المناطق القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وكانت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أوضحت في مداخلة هاتفية لها في برنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز» أنّ درجات الحرارة ما زالت مرتفعة قليلا، وأعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجة أو درجتين، على أن يكون الانخفاض في درجات الحرارة بشكل تدريجي الأيام المقبلة حتى تعود للمعدلات الطبيعية.

ارتفاع درجات الحرارة غدا

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية توقعات درجات الحرارة غدا على النحو التالي:

- القاهرة 30 19، فيما سجلت درجة الحرارة العظمى بالقاهرة اليوم 29

- الإسكندرية 29 19، فيما سجلت العظمى بالإسكندرية اليوم 27

- شبين الكوم 30 20، فيما سجلت العظمى بشبين الكوم اليوم 29

- بلطيم 28 20، فيما سجلت العظمى في بلطيم اليوم 26

- مطروح 29 18، فيما سجلت العظمى في مطروح اليوم 27

- السلوم 29 15، فيما سجلت العظمى في السلوم اليوم 27

- دمياط 28 21، فيما وسجلت العظمى في دمياط اليوم 27

- الزقازيق 30 19، فيما سجلت درجة الحرارة العظمى في الزقازيق اليوم 29

- الإسماعيلية 30 20، فيما سجلت العظمى في الإسماعيلية اليوم 29