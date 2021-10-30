هيئة الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس غدًا.. أمطار على بعض المناطق

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد، 31 أكتوبر، على كافة المناطق في جمهورية مصر العربية، حيث يُتوقع أن يشهد غدا ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، تصاحبه أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، توضيح هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الأحد على كافة مناطق جمهورية مصر العربية، وفق بيان رسمي صادر اليوم عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في السطور التالية..

حالة الطقس غدًا

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا، من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، كما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، ويسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

مناطق سقوط الأمطار غدًا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا بمنطاق «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد»، وتكون تلك الأمطار على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 50 و60% تقريبًا، ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 50% تقريبًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية، إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلًا، مع ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.