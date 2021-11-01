انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال أيام.. ورياح نشطة بالبحر المتوسط

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، ومن المقرر أن يسود البلاد طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تشهد الأيام المقبلة انخفاضا طفيفا في درجة الحرارة على الأنحاء كافة.

نشاط للرياح على مسطح البحر المتوسط

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى نشاط للرياح على مسطح البحر المتوسط، بسبب وجود منخفض سطحي يعمل على ارتفاع الأمواج، المتوقع أن يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار داخل البحر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 29 19

الإسكندرية 27 20

وادي النطرون 29 18

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 19

دمنهور 28 19

بلطيم 26 19

مطروح 27 18

السلوم 27 14

سيوة 29 15

بورسعيد 28 22

دمياط 27 22

الزقازيق 29 19

المنصورة 29 18

الإسماعيلية 29 20

السويس 29 20

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 30 22

نخل 29 16

نويبع 31 23

طابا 28 20

كاترين 26 15

الطور 32 20

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 34 22

مرسى علم 32 20

الفيوم 30 17

بني سويف 31 17

المنيا 32 17

أسيوط 33 18

سوهاج 34 19

قنا 35 19

الأقصر 36 20

أسوان 37 21

إدفو 37 20

أبو سمبل 36 25

الوادي الجديد 35 17

شلاتين 32 20

أبو رماد 32 20

حلايب 31 21

رأس حدربة 30 21