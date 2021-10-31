حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 1-11-2021 في مصر

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدًا الإثنين الموافق 1 نوفمبر، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، كما يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد نهارا، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنّه يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء، ومتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، إضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، واضطراب في الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وسرعة الرياح (50:70 كم/س) وارتفاع الموج (2.5: 4 متر).

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2.5: 4 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 و1.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 29 19

الإسكندرية 27 20

وادي النطرون 29 18

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 19

دمنهور 28 19

بلطيم 26 19

مطروح 27 18

السلوم 27 14

سيوة 29 15

بورسعيد 28 22

دمياط 27 22

الزقازيق 29 19

المنصورة 29 18

الإسماعيلية 29 20

السويس 29 20

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 30 22

نخل 29 16

نويبع 31 23

طابا 28 20

كاترين 26 15

الطور 32 20

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 34 22

مرسى علم 32 20

الفيوم 30 17

بني سويف 31 17

المنيا 32 17

أسيوط 33 18

سوهاج 34 19

قنا 35 19

الأقصر 36 20

أسوان 37 21

إدفو 37 20

أبو سمبل 36 25

الوادي الجديد 35 17

شلاتين 32 20

أبو رماد 32 20

حلايب 31 21

رأس حدربة 30 21