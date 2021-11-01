جمارك مطار القاهرة تحبط 6 محاولات تهريب أسلحة بيضاء وهواتف محمولة

نجحت جمارك مطار القاهرة، اليوم، في التصدي لسلسلة من المحاولات وصلت إلى 6 محاولات لتهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، بالإضافة إلى إحباط محاولات لتهريب مستلزمات طبية مستعملة.

وأكدت الجمارك، في بيان، أن الإدارة العامة لجمارك الركاب مبنى رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى، تمكنت من ضبط 6 محاولات تهريب عدد من الهواتف المحمولة، والساعات والسماعات والمستلزمات الطبية المستعملة منتهية الصلاحية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وكذا منظار بندقية آلية وعدد من الأسلحة البيضاء، بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.

وأكدت الجمارك، تحرير محاضر ضبط أرقام 136 و137 و138 و139 و140 و141 لسنة 2021، وقاد فرق الضبط وتحرير المحاضر كلا من أسامة دياب وأحمد عبد الهادي وهاشم مصطفى وأحمد عبد الفتاح طه، وأحمد سعد مديري إدارات الجمرك الأولى والثانية والثالثة والرابعة بمطار القاهرة الدولي بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الركاب الذين بحوزتهم الأسلحة البيضاء ومنظار البندقية الآلية للنيابة المختصة للتحقيق.