جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب أسلحة بيضاء وأقراص مخدرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك الركاب في مطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولتي تهريب لعدد 2 سلاح أبيض، وعدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

احباط تهريب سيفين في المحاولة الأولى

وأكدت مصلحة الجمارك في بيان منذ قليل، أن المحاولة الأولى جاءت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، حيث استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد جمال الدين، تلاحظ له وجود سيفين داخل حقائبه.

وتابعت في البيان، أن مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، كلف جورج صفوت فرج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود السيفين بين طيات ملابسه داخل حقائبه، بينما قام صبحي ربيع مدير الجمرك بإبلاغ إدارة شرطة الحماية المدنية بالمطار، الذي جاء تقرير المقدم محمد داود، بأن السلاح محظور حيازته طبقا للقانون رقم لسنة 394 لسنة 1954.

ضبط 668 قرصا من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات

وأشارت «الجمارك»، إلى أن المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف، استوقف محمد عمر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إبراهيم طه شاهين مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود شرائط أدوية.

ولفتت إلى قيام عمرو العميري بتكليف محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 64 شريطا بها 668 قرصا من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات.

وقرر صبحي ربيع جابر مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، ضد كل راكب برقمي 121 و122 لسنة 2021، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.