استشاري مناعة: تغير المناخ يتسبب في ظهور فيروسات جديدة خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، استشاري أمراض المناعة، اليوم، إن هناك أمراضا وبائية مثل الإيبولا والحمى تسبب فيها التغير المناخي والتلوث، بجانب ظهور أوبئة جديدة خلال الفترة المقبلة، مبينا أن كورونا لن يكون آخر فيروس يظهر.

انتقال الفيروسات من الحيوانات إلى الإنسان

وأضاف «مصباح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الحيوانات تهرب من الأماكن المنتشر بها الفيروس، ما يؤدي إلى إصابة الإنسان بالفيروسات الجديدة، وانتشار أوبئة كما حدث في فيروس كورونا، المنتقل إلى البشر عن طريق خفاش، وبدأ في الصين ثم أصبح وباء عالميا.

بعض الطفيليات تسبب الموت

وتابع استشاري أمراض المناعة: «بعض الطفيليات تسبب الموت خاصة إذا كانت من بحيرة راكدة، مثل ما يحدث في الملاريا التي تقتل سنويا 5 ملايين شخص بجانب أوبئة جديدة مثل حمى الوادي، ومن المتوقع ظهور أوبئة جديدة وأمراض جديدة نتيجة التلوث البيئي وعدم مكافحته من قبل الدول بطرق مختلفة في ظل تواجد عدد كبير من المصانع والسيارات والأجهزة التي تسبب تلوث البيئة، وبالتالي تضر الإنسان».

وشهدت مدينة جلاسكو، اليوم، مؤتمرا للمناخ؛ بحضور زعماء العالم، ومن بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي جو بايدن، وغيرهما من قادة العالم العربي والغربي.