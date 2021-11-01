محافظ المنوفية: تخصيص 75% من أسرّة المستشفيات المركزية لمرضى كورونا

ترأس اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم الاثنين، بحضور نائبه محمد موسى، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية.

إزالة جميع التعديات على الزراعات وأملاك الدولة خلال 6 شهور

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، وأصدر محافظ المنوفية حزمة توجيهات شدد فيها على ضرورة تنفيذ الإزالات الفورية لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري وجسور الترع، خلال 6 شهور، طبقاً لتكليفات القيادة السياسية ، مع المتابعة الدورية واليقظة التامة لعدم السماح بإقامة أي تعديات أو بناء مخالف، وإعداد تقرير شهري للعرض عليه.

منع غير متلقي لقاح كورونا من دخول المصالح الحكومية

كما أكد المحافظ على أنه اعتباراً من 15 نوفمبر الجاري، لن يتم السماح لأي موظف لم يتلقى لقاح كورونا بالدخول إلى مقر عمله، واعتباراً من أول ديسمبر 2021، لن يتم تقديم أي خدمات لأي مواطن، إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح، لافتاً إلى أن المحافظة بذلت مجهودات مضنية في ذلك الملف، لتطعيم أكبر عدد من الفئات المستهدفة من خلال مراكز تلقي اللقاح، وتنظيم قوافل طبية ثابتة ومتحركة.

وخلال الاجتماع، قرر محافظ المنوفية زيادة نسبة الأسرة بالمستشفيات المركزية بالمدن وذلك من 50% إلى 75 % لتقديم خدمة جيدة لمرضى كورونا، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل لتطعيم كافة العاملين بالمناطق الصناعية في قويسنا والسادات والمنطقة الحرة بشبين الكوم.

تطعيم 55% من إجمالي المستهدف بالمنوفية بلقاح كورونا

ومن جانبه، أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم الانتهاء من تطعيم 55% من إجمالي المستهدف بالمحافظة، فضلاً عن وجود مركز بالمديرية لحل المشاكل التي تواجه المواطنين في تلقي اللقاح.

وقف مجموعات التقوية بالمدارس الثانوية

وفي قطاع التعليم، شدد المحافظ على القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بوقف مجموعات التقوية بالمدارس الثانوية، والتي تتخطى نسبة غياب الطلاب بها 75%، حفاظاً على انتظام سير العملية التعليمية، مع ضرورة المتابعة الدورية لكافة المدارس للتأكد من انتظام المنظومة، وفي حالة وجود مخالفات أو قصور، سيتم محاسبة مدير الإدارة التعليمية.

الانتهاء من إنشاء 40 مجمعاً خدمياً وتنموياً

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بحصر كافة قطع الأراضي المناسبة التي تصلح لإقامة مشروعات تنموية وخدمية، للعمل بها مستقبلاً ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأشار المحافظ إلى أنه سيتم الانتهاء من إنشاء 40 مجمعاً خدمياً وتنموياً بقرى مركزي أشمون والشهداء، وطلب وضع تصور لاستغلال المنشآت والمقرات التي سيتم نقلها للمجمعات التنموية الجديدة.

صيانة أعمدة الإنارة لتفادي حوادث الصعق أثناء الأمطار

كما شدد المحافظ على نزول لجان لمراجعة صيانة أعمدة الإنارة لتفادي وقوع أي حوادث، استعداداً لفصل الشتاء، وتوعد بأنه في حالة التقاعس، سيُعرض المسئول للمساءلة الجنائية، حفاظاً على أرواح المواطنين، كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بتقديم تصورات ومقترحات قابلة للتنفيذ لتعظيم الموارد الذاتية لمراكز ومدن المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات، فضلاً عن حصر الأماكن بالقرى، التي تصلح لإقامة أسواق نموذجية ومواقف سيارات حضارية لخدمة الأهالي، حيث أشار المحافظ إلى أنه سيتم إقامة سوق نموذجي حضاري في «أرض الملجأ» بمدينة شبين الكوم، وآخر بمقر مجزر بركة السبع القديم.

كما تناول الإجتماع التشديد على رؤساء الوحدات المحلية برفع مستوى النظافة العامة بالمراكز والقرى، وسرعة التعامل الفوري مع تجمعات وتراكمات القمامة، ونقلها أولاً بأول، حفاظاً على الشكل الحضاري، ورفع معدلات الأداء بملفي التصالح في مخالفات البناء والتقنين على أراضي أملاك الدولة.

واختتم الاجتماع بعرض تقرير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإجراءات المتخذة استعداداً لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء، وكذا عرض تقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والري ومديرية الزراعة، بشأن موقف الإزالات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.