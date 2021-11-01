حلا شيحا: ادعوا لسهير البابلي بالشفاء العاجل

أثارت الفنانة حلا شيحا حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها منشورا تطلب فيه الدعاء للفنانة سهير البابلي.

حلا شيحا تكشف عن مرض سهير البابلي

ونشرت حلا شيحا منشورا عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام قالت فيه: «جميلة الجميلات قلبا وقالبا السيدة الفاضلة الحاجة سهير البابلي، ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها، اذهب الباس رب الناس واشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما».

وبمجرد نشر حلا شيحا لهذا المنشور، انتابت الجمهور حالة كبيرة من القلق، متسائلين عما حدث للفنانة سهير البابلي وأخبار صحتها.