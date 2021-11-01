النيابة الإدارية تباشر التحقيقات في بلاغ هتك عرض طالبة بالإسكندرية

أعلن المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية بالإسكندرية، تباشر التحقيقات في بلاغ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، بشأن واقعة هتك عامل عرض طالبة بالصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة العجمي التعليمية، وذلك يوم 16 / 10 / 2021.

النيابة الإدارية بالإسكندرية تحقق في الواقعة

وأشار المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان، إلى قيد المستشارة نيڤين الديب مدير نيابة التعليم القسم الثاني بالإسكندرية، البلاغ بالقضية رقم 706 لسنة 2021، وإحالتها للمستشار عمرو الشاذلي الوكيل العام الأول لمباشرة التحقيقات.

وأوضح أنه بالعرض على المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض عليه فور انتهاء التحقيقات.

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغ لقسم شرطة الدخيلة، من مدير مدرسة زيد بن حارثة الابتدائية، التابعة لإدارة العجمي التعليمية، يفيد بأنه سمع صراخا واستغاثات الطفلة، فاستدعى عددا من عمال الصيانة، وقام باحتجاز المتهم، داخل إحدى الغرف، لحين استدعاء ضباط قسم الدخيلة، وتوجهت قوات الأمن للمدرسة بعد توافد أهل التلميذة على المدرسة.

وقالت الطفلة في أقوالها، إن العامل استدرجها إلى «الكانتين»، وحاول تجريدها من ملابسها وملامسة أجزاء من جسدها واحتضانها.

وعلقت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، على الحادث، قائلة إن المديرية أعدت مذكرة حول الواقعة وجرى رفعها إلى وزارة التربية والتعليم من أجل إيقاف العامل عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات النيابة العامة.

فيما نشرت إدارة العجمي التعليمية، تكذيبا بشأن محاولة اغتصاب الطالبة، ووصفتها، بحسب البيان الذي أصدرته الإدارة، بمحاوله «التحرش الفاشلة».