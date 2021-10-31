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النيابة الإدارية تحقق في واقعة فيديو «طالبة المطواة» بمدرسة في بور فؤاد

كتب:

شيماء عادل
03:23 م | الأحد 31 أكتوبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

باشرت النيابة الإدارية ببورفؤاد التحقيقات في بلاغ إدارة بورفؤاد التعليمية بشأن واقعة تصوير مقطع ڤيديو بإحدى المدارس التجارية بنات ببورفؤاد، تظهر فيه إحدى الطالبات وهي تحمل سلاحًا  أبيض «مطواة» وبجوارها طالبة أخرى وتوعدهما لزميلة لهما بالتعدي عليها وذلك بمقر المدرسة وأثناء اليوم الدراسي الثلاثاء الموافق 19/10/2021.

وأحال المستشار إسلام نمر، مدير نيابة بورفؤاد الإدارية، بقيد البلاغ بالقضية رقم 296 لسنة 2021، للمستشارة مروة عادل رئيس النيابة لمباشرة التحقيقات.

وبالعرض على المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض عليه فور انتهاء التحقيقات.

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