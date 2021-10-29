ضبط ذئب البدرشين المسن.. هتك عرض طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة

لم تردعه ظروفها ولا حالتها التي ولدت عليها، لم تحرك حقوق الجيرة وازعًا من ضميره، لم توقفه شيبته وعمره الستيني عن نيته وفعلته، فاستدرج الموظف بالمعاش الطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى منزله مستغلاً معرفتها به وعلاقته بأسرتها، واعتدى عليها وهتك عرضها غير آبهٍ لتوسلاتها التي تخرج منها غير مدركةٍ لما يحدث بها، وتركها بعد ذلك، لتخبر أهلها بما حدث وتتقدم أسرتها ببلاغ ضد الجار المسن.

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على موظف بالمعاش، لاتهامه بالتعدي جنسيا على طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالبدرشين، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى جهات التحقيق، التي تباشر التحقيقات في الواقعة.

استدراج

وكشفت التحريات التي باشرها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن المتهم موظف بالمعاش 62 سنة، أرمل، وجار أسرة المجني عليها، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستدرجها مستغلا علاقة الجيرة ومعرفتها به، إلى منزله القريب من منزل الأسرة، واعتدى عليها جنسيا وهتك عرضها، كرها عنها، دون مراعاة لتوسلاتها.

بلاغ للشرطة

وأفادت التحريات أن المتهم بعدما فرغ من فعلته، ترك الفتاة المجني عليها صاحبة الـ17 عاما، تغادر منزله، واتجهت لمنزل أسرتها إذ قابلت والدها، وأخبرته بما حدث، وتقدم الأخير ببلاغ للمقدم أحمد عكاشة، رئيس المباحث، الذي أكدت تحرياته صحة الواقعة، وتمكن من القبض على المتهم، الذي اعترف تفصيليا بارتكاب جريمته.