أخبار المنيا.. حوادث غرق وقطع أراض لإنشاء وحدات صحية

3 حوادث متفرقة، ما بين اصطدام قطار بمواطن، وانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي، وغرق طفل في ترعة الإبراهيمية، وفحص تلاميذ المدارس الإبتدائية لعلاجهم من أمراض سوء التغذية، وانطلاق الدراسة ببرنامج العلوم والتربية باللغة الإنجليزية بالجامعة، وتوفير قطع أراضي لإقامة وحدات صحية ومراكز طب أسرة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كانت هذه هي أبرز الأخبار التي شهدتها محافظة المنيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

مصرع وإصابة 10 في حادث بصحراوي سمالوط

شهد الطريق الصحراوي الغربي حادث انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص»، بالقرب من محور سمالوط، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين، بينهم 4 أطفال، تم نقلهم للمستشفي النموذجي، وجميع الضحايا كانوا عائدين من القاهرة في طريقهم إلى مسقط رأسهم بمحافظة أسيوط.

كما شهد مزلقان قرية «العباسية»، بمركز مغاغة، حادث اصطدام قطار ركاب بشخص كان يعبر الطريق، مما أسفر عن وفاته، وتحولت جثته إلى أشلاء، تم نقلها إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

العثور على جثة طفل بترعة «الإبراهيمية» في ملوي

وعثر أهالي مركز ملوي على جثة طفل عمره 4 سنوات، كانت طافية بمياه ترعة «الإبراهيمية»، وتم انتشالها ونقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتبين أنه متغيب عن منزله قبل العثور على جثته بـ24 ساعة.

توفير الأراضي المطلوبة لإنشاء الوحدات الصحية

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الجهاز التنفيذي ورؤساء المراكز والمدن بالإسراع في توفير الأراضي المطلوبة لإنشاء الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة المستهدفة بالتطوير، ومدى زيادة مساحات تلك الأراضي، وما تم توفيره من قطع أراضي أملاك دولة، وتبرعات من المواطنين، لصالح المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، لإقامة المشروعات التنموية وفق الاشتراطات والضوابط التي وضعتها وزارة الصحة.

وأعلنت مديرية الصحة عن فحص 119 ألف و190 تلميذ بالمدارس الإبتدائية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف أمراض سوء التغذية، بمبادرة «100 مليون صحة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بصحة المواطنين.

وانتظمت الدراسة ببرنامج البكالوريوس في العلوم والتربية باللغة الإنجليزية لتعلم العلوم والتكنولجيا والهندسة والرياضيات بجامعة المنيا لإعداد خريج متخصص للعمل في مدارس المتفوقين للمرحلة الثانوية واللغات والتجريبية الخاصة والحكومية ويشمل البرنامج 5 تخصصات هي: الفيزياء، الكيمياء، البيولوجي، الجيولوحيا، والرياضيات، ويشارك في التدريس اساتذة من كليات العلوم والهندسة والتربية النوعية بالشراكة مع الجانب الأمريكي بنقاشات تدريسية عن بعد.