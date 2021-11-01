«حياة كريمة» تنظم قافلة طبية لمكافحة مسببات العمى بالشرقية (صور)

أعلن الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيسبوك»، أنه بعد المتابعة لمبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الشرقية، أجريت قافلة طبية لمكافحة مسببات العمى بقرية شهداء بحر البقر 2 بمركز الحسينية، ونسق للقافلة وأعمالها مؤسسة صناع الخير ومؤسسة «حياة كريمة» بالشرقية، وشارك في التنظيم متطوعين بالمبادرة من الأهالي بقرية بحر البقر، وأماكن متفرقة من مركز الحسينية.

الكشف على 706 حالات

وأشارت مؤسسة «حياة كريمة»، إلى أنه جرى الكشف على 706 حالات، وتحويل لإجراء عمليات لعدد 225، عدد 236 نظارات مجانية، وعلاج مجاني 396 مريضا، وتواصل منسقي مؤسسة «حياة كريمة» مع الحاضرين واستمعوا إلى مشكلاتهم واحتياجاتهم، ورصدها والتحدث بشان المبادرة وتأثيرها على المركز من حيث رفع جودة حياة المواطن البسيط بالريف المصري.

منسقو مؤسسة «حياة كريمة» يمرون على بعض المشروعات

وأوضحت مؤسسة «حياة كريمة»، أنه في سياق المتابعة الميدانية أيضا، قام منسقي مؤسسة «حياة كريمة» بالمرور على بعض المشروعات، ومنها مجمع الخدمات الحكومي بقرية شهداء بحر البقر، الذي تخطت فيه نسبة التنفيذ 70%؜، وتم أيضا متابعة مشروع إنشاء مركز طبي بقرية سعود والذي تخطت فيه نسب التنفيذ 55%؜.

تحسن مستوى المعيشة بالقرى الأكثر احتياجاً بكافة أرجاء المحافظة

ومن ناحية أخرى عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعاها الدوري، اليوم، لمتابعة الأعمال التنفيذية للمشروعات القائمة بمبادرة «حياة كريمة»، لتحسين مستوى المعيشة بالقرى الأكثر احتياجا بكل أرجاء المحافظة.

جاء ذلك بحضور «لواء. أ .ح» مهندس هشام درة محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وممثل الشركة القابضة للمياه العميد أيمن محمد الأباصيري، ومجموعة من استشاري المشروعات، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة لمبادرة حياة كريمة، التي تستهدف 7 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 149 قرية، ستشهد تطويرا شاملا للبنية الأساسية والخدمات.