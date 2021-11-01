مسؤول بأوقاف المنيا: تنظيم الأسرة من القرآن وكثرة الإنجاب تسبب مشاكل

أكد الشيخ محمد جابر، مدير عام شؤون القرآن الكريم بمديرية الأوقاف في محافظة المنيا، أن الدين الإسلامي وضع مناهج لجميع الأمور، ومنها الأسرة، وكيفية التعامل معها، معتبراً أن قضية تنظيم الأسرة والاهتمام بها موجودة في القرآن من البداية، ولها العديد من الحقوق والواجبات، وعلى الفرد المسلم أن يطبقها، موضحاً أن الإسلام أكد أموراً لتنظيم الأسرة، حتى يكون المجتمع والأسرة قوياً ومتماسكاً.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز إعلام المنيا، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية «بني غني»، التابعة لمركز سمالوط، تحت عنوان «تنظيم الأسرة في الإسلام».

تنظيم الأسرة يمنح الطفل فرصة للرعاية الكافية

وتحدث الشيخ «جابر»، خلال الندوة التي أدارها عمر نجاح، بإشراف وليد الحيني، مدير مركز الإعلام، عن الزواج فى الإسلام، الذي اعتبر أنه يأتي حفاظاً للنوع الإنساني من الانقراض، وهو من المقاصد المهمة في الشريعه الإسلامية، منوها أن الإسلام أكد على الأمور التي تنظم الأسرة المسلمة، حتى تكون أسرة قوية ومتماسكة، لأن تنظيم الأسرة يمنح الطفل فرصة الرعاية الكافية.

مشاكل صحية بسبب كثرة الإنجاب

واستعرض مدير عام شؤون القرآن بمديرية أوقاف قنا حكم الإسلام ونظرته إلى التنظيم، مبيناً الآيات والأحاديث التي تؤكد على التنظيم، وأنه يتلاءم مع الظروف الروحية والصحية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة، مبيناً أن كثرة الإنجاب تسبب العديد من المشاكل الصحية للأم والطفل، وضرورة أن تكون هناك فتره كافية بين الطفل والآخر، حتى تتمكن الأسرة من التخطيط المستقبلي الجيد.

وأوضح «جابر» الفرق بين التنظيم والتحديد، مشيراً إلى حقوق الابن على والديه، الذي يجب أن يلقى التربية والتعليم الجيد، وينال حقوقه كاملة التي أقرها الإسلام، موضحاً المورثات والعادات الخاطئة الخاصة بالقضية السكانية.