بكالوريوس علوم وتربية باللغة الإنجليزية في جامعة المنيا.. تعرف عليه

أعلنت كلية التربية بجامعة المنيا عن بدء الدراسة، ببرنامج البكالوريوس في العلوم والتربية باللغة الإنجليزية، بنظام الساعات المعتمدة، ويشمل 5 تخصصات، لإعداد خريج متخصص للعمل في مدارس المتفوقين للمرحلة الثانوية واللغات والتجريبية والخاصة والحكومية.

برنامج البكالوريوس في العلوم والتربية باللغة الإنجليزية

قال الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا إن البرنامج يعد من البرامج الجديدة الواعدة التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة، ويساهم في إعداد مقرراته الدراسية نخبة من الأساتذة الكبار بالجامعة، بما يعزز قدرات الطلاب نحو كل جديد لمتطلبات سوق العمل، والتطور في العلوم التكنولوجية، ووظائف المستقبل.

وأوضح الدكتور عيد عبد الواحد، عميد كلية التربية أن البرنامج يشمل 5 تخصصات تضم «الفيزياء، والكيمياء، والبيولوجي، والجيولوجيا، والرياضيات»، مضيفاً أنه لأول مرة يشارك في التدريس أساتذة من كليات العلوم، والهندسة، والتربية النوعية، إلى جانب الشراكة مع الجانب الأمريكي بنقاشات تدريسية مباشرة عن بعد.

وتفقد رئيس الجامعة، انتظام الدراسة ببرنامج البكالوريوس في العلوم والتربية «تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM»، باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة بقاعاته التعليمية الذكية الجديدة، المعدة خصيصاً لتلائم طبيعة الدراسة بالبرنامج، بما يساهم في إعداد خريج متخصص للعمل بمدارس المتفوقين للمرحلة الثانوية STEM، واللغات، والتجريبية، والخاصة، والحكومية.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية، والدكتور إدريس سلطان الهدهودي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد عبد العظيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة داليا علي ماهر منسق البرنامج، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، عبد الناصر حسان أمين الجامعة المساعد.