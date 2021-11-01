متحدث الرئاسة: زيادة درجة حرارة الأرض تتسبب في كوارث مناخية كبيرة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيادة درجة حرارة الأرض تتسبب في كوارث كبيرة مناخية، سواء أعاصير أو أمطار أو جفاف، فضلًا عن تلف الزراعات، وما إلى ذلك، موضحًا أن هناك شقين رئيسيين، يتحدث عنهما العالم في الوقت الحالي، لمعالجة قضية التغير المناخي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد».

الدول النامية والأفريقية ليست مسؤولة عن الانبعاثات

وأضاف «راضي»، أن الشق الأول يكمن في المجتمع الصناعي الكبير والدول الصناعية الكبيرة التي لديها مصانع، فهي تكون مسؤولة عن الانبعاثات، موضحًا أن هناك إجراءات من المفترض أن يتم اتخاذها لتخفيض الانبعاثات والتحول للطاقة النظيفة والمتجددة والمصانع الذكية التي تعمل بالطاقة غير التقليدية وما إلى ذلك، بينما الشق الثاني يخص الدول النامية والأفريقية، والخاص بالتكيف، فتلك الدول ليست مسؤولة عن تلك الانبعاثات، لكن هناك خطط للتكيف في هذا الأمر.

كان هناك تعهد من الدول الصناعية للدول النامية بـ100 مليار دولار

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن المسؤول عن تلك الانبعاثات هو المجتمع الصناعي بالدرجة الأساسية، وكان هناك مبادرة بتخصيص وتعهد بـ100 مليار دولار، من الدول الصناعية للدول النامية، لتجاوز تلك الأمور من خلال مشروعات ودعمه وما إلى ذلك، لكن حتى الآن هناك فجوة كبيرة ما بين الشقين.